Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brandstiftung - Polizei bittet um Hinweise

Wilgartswiesen (Südwestpfalz) (ots)

Am frühen Samstagabend (14.06.2025) haben unbekannte Täter ein Waldstück im Bereich der Zufahrt zum Langer Kopf angezündet.

Um 18.30 Uhr teilten mehrere Verkehrsteilnehmer den Einsatzkräften ein Feuer unweit eines dortigen Wanderparkplatzes, in unmittelbarer Nähe zur Landstraße 496 mit. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Es wurden circa 40 qm Waldboden und Unterholz zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Hat jemand am Samstagabend Beobachtungen in diesem Bereich gemacht? Hat jemand Fahrzeuge im Bereich des dortigen Parkplatzes oder der Zufahrt zum Langer Kopf bemerkt? Sind jemandem Personen in diesem Bereich aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell