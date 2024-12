Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Transporter eingebrochen++Hochdruckreiniger aus Fahrzeug gestohlen++Fahrzeug gerät in Brand++Zusammenstoß mit Radfahrerin++Rollerfahrer flüchtet nach Unfall++Wendemanöver sorgt für Unfall+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+In Transporter eingebrochen+ Verden. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Straße Müllerskamp und Saumurplatz zu Einbrüchen in Transporter. Die unbekannten Täter beschädigten Scheiben an den Fahrzeugen und verschafften sich damit Zugang. Aus dem Transporter beim Saumurplatz stahlen sie mehrere Packungen mit Nüssen. Bei dem zweiten Fahrzeug erlangten sie nach bisherigen Informationen kein Diebesgut. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Hochdruckreiniger aus Fahrzeug gestohlen+ Schwanewede. Aus einem Transporter stahlen in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen unbekannte Täter zwei Hochdruckreiniger. Sie zerstörten eine Scheibe des geparkten Fahrzeuges in der Straße Heidkamp. Hinweise zu den Tätern können der Polizei Schwanewede unter 04209-918650 mitgeteilt werden.

+Fahrzeug gerät in Brand+ Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstag, gegen 23.30 Uhr, bemerkt ein 21-Jähriger während der Fahrt Flammen an seinem Fahrzeug und hielt in der Straße am Eichhof an. Das Feuer breitete sich schnell aus, sodass das Heck des BMW in Vollbrand stand. Der 21-Jährige konnte seinen Pkw vorher unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Osterholz löschte den Brand zügig ab.

Durch die Hitzeentwicklung wurde eine nahe stehende Altpapiertonne beschädigt. Der BMW musste anschließend abgeschleppt werden. Die Brandursache ist noch ungeklärt, die Ermittlungen dazu dauern noch an.

+Zusammenstoß mit Radfahrerin+ Ritterhude. Beim Abbiegen von der Straße Am Großen Geeren in die Fergersbergstraße übersah am Dienstagmorgen gegen 07.40 Uhr eine 58-jährige Fahrerin eines Peugeot eine Fahrradfahrerin. Die 38-Jährige war auf dem linksseitigen Radweg in Richtung Neue Landstraße unterwegs. Sie kam anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden an dem Fahrrad und dem Pkw.

+Rollerfahrer flüchtet nach Unfall+ Osterholz-Scharmbeck. In der Bahnhofstraße kam es am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einer Fußgängerin. Der Rollerfahrer war zunächst flüchtig, konnte jedoch im Verlauf ermittelt werden.

Nach ersten Zeugenangaben war der Rollerfahrer auf dem Gehweg in Richtung Baustraße gefahren. In Höhe eines Kosmetiksalons stieß er mit einer Fußgängerin zusammen, die gerade das Geschäft verließ. Bei dem Zusammenstoß wurde die 29-Jährige leicht verletzt. Der Fahrer ließ seinen Roller zurück und flüchtet zu Fuß vom Unfallort.

Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte ein 17-Jähriger als Fahrer des Rollers ermittelt werden. Er hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen. Die 29-Jährige kam nach dem Unfall in ein Krankenhaus.

+Wendemanöver sorgt für Unfall+ Hambergen. Das Wendemanöver eines 54-Jährigen auf der B74 sorgte am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr für einen Verkehrsunfall, bei dem die beiden Fahrer leicht verletzt wurden.

Der 54-Jährige wollte mit seinem Ford auf der Stader Straße wenden. Als er quer auf der Fahrbahn stand, musste er verkehrsbedingt warten. Ein Nachfolgender 61-jähriger Fahrer eines Audi erkannte die Situation zu spät und fuhr in die Fahrerseite des Ford.

Die Fahrer kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

