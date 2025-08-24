Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Hungrige Diebe ?
Nordhausen (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 22.08.2025 / 18:00 Uhr bis 23.08.2025 / 14:30 Uhr wurde ein Verkaufswagen in der Ortslage Nordhausen / Darrweg durch bislang unbekannte Täter heimgesucht. Man verschaffte sich gewaltsam Zugang und entwendete letztlich ca. 3 kg Fleischwurst und ganze 12 tiefgekühlte Grillhähnchen. Den Wert der Beute gab der Geschädigte mit 228,- EUR an, der Sachschaden wurde auf ca. 50,- EUR taxiert. Strafanzeige wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall gegen Unbekannt wurde aufgenommen. Die Nordhäuser Polizei nimmt sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gern entgegen.
Aktenzeichen: ST/0219652/2025
