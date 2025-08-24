Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ellrich (ots)

Am 24.08.2025 gegen 02:40 Uhr wurde der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei eine körperliche Auseinandersetzung im Umfeld des Schützenfestes in Ellrich / Lindenplatz mitgeteilt, wobei wenigstens eine Person schwerer verletzt sein sollte. Ein Geschädigter konnte bei Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst zunächst nicht festgestellt werden. Ca. 1 Stunde später wurde nachgemeldet, dass der 25-jährige Verletzte sich eigenständig nach Hause begab, wo der Einsatz fortgeführt wurde. Es wurde im Rahmen einer Erstbefragung bekannt, dass der Geschädigte beim Schützenfest aus bisher unbekannten Gründen mit bis dato unbekannten Personen in Streit geraten sei und in der Folge durch die Unbekannten körperlich attackiert wurde - auch mittels Tritten gegen den Kopf. In der Folge wurde der junge Mann zur Behandlung dem Südharzklinikum Nordhausen zugeführt. Die Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen nahmen zunächst eine Strafanzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt auf. Hinweise aus der Bevölkerung in Bezug auf die Täterschaft sowie den Tathergang nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen: ST/0219960/2025

