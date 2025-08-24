PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wieder berauscht auf dem Roller

Nordhausen (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Nordhausen führten am 23.08.2025 gegen 21:30 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Nordhäuser Bahnhofstraße durch. Die 40-jährige Fahrerin eines Elektrokleinstfahrzeuges legte hierbei einen positiven Drogenvortest ab. Es folgte die Unterbindung der Weiterfahrt und die Anordnung einer beweiserheblichen Blutprobenentnahme. Vor der Verbringung ins Südharzklinikum wurde die Betroffene durchsucht, wobei noch eine Kleinstmenge an Amphetaminen zutage gefördert wurde. Es wurden Anzeigen erstattet wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren