Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit geklautem Fahrrad unterwegs

Nordhausen (ots)

Eine Verkehrskontrolle am 24.08.2025 gegen 00:20 Uhr in der Erfurter Straße von Nordhausen führte zu einem Fahndungstreffer. Beamten des Inspektionsdienstes fiel ein 26-jähriger Mann auf einem Fahrrad auf, welches im März 2025 als gestohlen gemeldet wurde. Die weitere Fahrt wurde nun unterbunden und der junge Mann als Beschuldigter im Strafverfahren belehrt. Es besteht der Anfangsverdacht auf Hehlerei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

