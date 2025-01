Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Fabrikhalle eingestiegen und randaliert

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Sonntagnachmittag Zugang zu einer Fabrikhalle in der Pariser Straße verschafft. Im Inneren schlugen die Vandalen unter anderem eine Tür ein, nahmen einen Gabelstapler in Betrieb, fuhren mit diesem in der Werkshalle umher und richteten Sachschaden an. Zudem wurden Maschinen mit Farbe besprüht.

Die Polizei geht nach derzeitigen Kenntnissen davon aus, dass es sich bei den Verantwortlichen um zwei Jugendliche handelt. Der hinterlassene Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Ermittelt wird wegen Hausfriedensbruchs, Diebstahls, Sachbeschädigung und des unbefugten Gebrauchs von Kraftfahrzeugen. Zeugen, denen zwischen 14:30 und 15:30 Uhr verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die etwas Ungewöhnliches in der Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14023 beim Haus des Jugendrechts zu melden. |kfa/cri

