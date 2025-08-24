PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in einen Baumarkt

Eichsfeld (ots)

Bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag Zugang zu einem Baumarkt in Heilbad Heiligenstadt in der Dingelstädter Straße. Neben Zigaretten hatten es die Einbrecher auf Werkzeuge abgesehen. Auf der Flucht ließen sie jedoch große Teile der Beute zurück. Daher erscheint es möglich, dass die Täter bei ihrer Tatausführung gestört wurden.

Verdächtige Wahrnehmungen, bzw. Personen aus dieser Nacht mögen bitte der PI Eichsfeld mitgeteilt werden. Tel. 03606 6510

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

