Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten die Beamten gegen 01:20 Uhr in Urleben einen 45-jährigen Fahrer eines Pkw Audi. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Deshalb wurde auch eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrer konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und am Pkw waren entstempelte Kennzeichen angebracht. Eine Fahrt, die im Ergebnis für den 45-jährigen recht teuer werden könnte. Die Beamten leiteten mehrere Verfahren ein.

