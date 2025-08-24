PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten die Beamten gegen 01:20 Uhr in Urleben einen 45-jährigen Fahrer eines Pkw Audi. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Deshalb wurde auch eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrer konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und am Pkw waren entstempelte Kennzeichen angebracht. Eine Fahrt, die im Ergebnis für den 45-jährigen recht teuer werden könnte. Die Beamten leiteten mehrere Verfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
