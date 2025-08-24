PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Mopedfahrer wird bei Unfall verletzt

Bad Langensalza (ots)

Samstagabend ereignete sich gegen 18:15 in Kirchheilingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mopedfahrer leicht verletzt wurde. Dieser befuhr in der Ortslage die Straße Zumm Kindergarten, als ein Pkw gerade von einem Grundstück auf die Hauptstraße auffahren wollte. Aufgrund des recht unübersichtlichen Straßenverlaufes übersah der Autofahrer das Moped, so dass es zur Kollision kam. Der junge Zweiradfahrer erlitt leichte Verletzungen, an beiden beteiligetn Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

