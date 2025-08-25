Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsbehinderungen der Bundesstraße 4

Sundhausen/Nordhausen (ots)

Ursächlich für Verkehrsbehinderungen der Bundesstraße vier war am Sonntag zwischen 13.05 Uhr und 14.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein Opel-Fahrer befuhr die Autobahn 38 in Richtung Leipzig. An der Anschlussstelle Nordhausen/Sundhausen verließ der Autofahrer die Autobahn und fuhr auf die Bundesstraße 4 in Richtung Nordhausen auf. Hierbei missachtete der 50-Jährige die Vorfahrt eines Hyundai, welcher sich ebenfalls in Richtung Nordhausen bewegte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge mit erheblichen Sachschaden. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 17.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz um ausgelaufene Betriebsstoffe abzubinden. Eine Person wurde leicht verletzt.

