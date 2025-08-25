PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Hobbyausrüstung und Fahrräder entwendet - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Auf die Hobbyausrüstung und Fahrräder einer Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Weberstraße hatten es unbekannte Täter abgesehen. Die Diebe verschafften sich im Zeitraum von Freitag, den 8. August, 14.30 Uhr, bis Sonntag, den 24. August, 16 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Kellerabteil. Die Unbekannten entwendeten Beutegut in Höhe eines unteren vierstelligen Betrages. Zu den erbeuteten Gegenständen zählen ein 24 Zoll Fahrrad der Marke Bulls und ein 29 Zoll Fahrrad der Marke Specialized.

Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein und bitten um Hinweise von Zeugen. Personen, welche die Tat oder die Täter beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei In Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0220208

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
