Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfall im Kurvenbereich
Niedersachswerfen (ots)
Leichte Verletzungen zog sich am Sonntagnachmittag die Fahrerin eines Audi zu. Die Frau fuhr von Niedersachswerfen kommend in Richtung Appenrode. In einer Linkskurve kam die 32-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im linken Straßengraben zur Endlage. Am Pkw entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden.
