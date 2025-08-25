Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Peugeot kollidiert mit Laterne und Baumumzäunung

Schlotheim (ots)

Die Fahrerin eines Peugeot beabsichtigte am Sonntagnachmittag vorwärts von einem Parkplatz auf dem Markt in den fließenden Verkehr in Richtung Pferdemarkt einzufahren. Aus bislang nicht bekannter Ursache beschädigte die 79-Jährige hierbei eine Baumumzäunung sowie eine Laterne. Die Frau entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Fahrzeugführerin ausfindig gemacht werden und an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Die Fahrerin räumte ihr Beteiligung an dem Verkehrsunfall ein. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell