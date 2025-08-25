Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Steinwürfe beschädigen Geschäft und Apotheke

Mühlhausen (ots)

Gleich zwei Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung leiteten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich am Sonntag in der Wanfrieder Straße ein. Durch derzeit Unbekannte wurden Steine gegen die Zugangstür eines Supermarktes sowie gegen die Schaufenster einer Apotheke geworfen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich. Entsprechende Ermittlungen werden gegenwärtig geführt. Die Polizeiinspektion in Mühlhausen sucht Zeugen zu den Taten, die sich zwischen Samstag 20 Uhr und Sonntag 9 Uhr ereigneten.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.

Aktenzeichen Apotheke: 0220096

Aktenzeichen Supermarkt: 0220204

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell