Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdächtige Situation - Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Fahrrad geben?

  • Bild-Infos
  • Download

Ebeleben/Himmelsberg (ots)

Der Polizei im Kyffhäuserkreis wurde am Sonntagmittag mitgeteilt, dass zwischen Ebeleben und Himmelsberg ein herrenloses Fahrrad samt Rucksack aufgefunden wurde. Laut dem Mitteiler befindet sich das Fahrrad seit nunmehr zwei Wochen an dem Ort. Bei der ersten Sichtung befand sich eine männliche Person in der Nähe des Fahrrads. Dem Anschein nach wäre es möglich, dass sich die unbekannte Person mehrere Tage an dem Auffindeort aufgehalten haben könnte.

Aufgrund der Tatsachen, dass eine Gefahr für den Unbekannten nicht ausgeschlossen werden kann, wurde am Sonntagnachmittag das Gebiet weiträumig durch den Drohnenzug des Kyffhäuserkreises abgesucht. In dem etwa 170 Hektar großen Areal konnten keine neuen Erkenntnisse zu dem Mann und seinen Verbleib gewonnen werden.

Die Polizeiinspektion Kyffhäuser bittet Personen, die Hinweise zu dem Fahrrad, dessen Besitzer oder der Situation geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0220228

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

