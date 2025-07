Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250728 - 0761 Frankfurt- Ostend: Gemeinsame Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des schweren Raubes in einem Erotikfachgeschäft in der Hanauer Landstraße am 04.01.2025

Frankfurt (ots)

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main fahndet gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main nach einem unbekannten Tatverdächtigen, der in Verdacht steht, am 04.01.2025 gegen 11:45 Uhr im Orion-Shop in der Hanauer Landstraße 80 in Frankfurt am Main einen schweren Raub begangen zu haben.

Nach den geführten Ermittlungen betrat der Mann das Geschäft, begab sich gezielt zum Kassenbereich und gab vor, Sexspielzeug kaufen zu wollen. Sodann zog er ein Messer, bedrohte hiermit die Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Diese versuchte noch aus dem Geschäft zu flüchten, was der Täter verhinderte, indem er ihr den Weg versperrte. Anschließend öffnete die Angestellte die Kasse und nutzte den Moment, als der Tatverdächtige Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich einsteckte, um den Laden zu verlassen und die Polizei zu verständigen.

Der Tatverdächtige flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei aus dem Geschäft und kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - normale Statur - ca. 170 cm groß - ca. 30 bis 40 Jahre alt - braune Augen - dunkle Haare mit Undercut - sprach hochdeutsch - war bekleidet mit einer weißen Jacke, einer dunklen Jeans und trug eine dunkle Basecap, dunkle Stoffhandschuhe und eine OP-Maske.

Es existieren Aufnahmen von Überwachungskameras, die den Tatverdächtigen zeigen. Unter dem Link: https://k.polizei.hessen.de/113071947 kann die Öffentlichkeitsfahndung eingesehen werden.

Das Fahndungsplakat ist zudem dieser Presseerklärung beigefügt.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Polizeipräsidium Frankfurt am Main fragen:

- Wer kann Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen und seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? - Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen geben?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Frankfurt am Main unter 069/75551299 oder an jede andere Polizeidienststelle. Für Hinweise, die zur Ermittlung der gesuchten Person führen, ist eine Belohnung von 1.000, - Euro ausgesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell