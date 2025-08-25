PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Container aufgebrochen

Mühlhausen (ots)

In das Ziel von unbekannten Dieben rückte im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, ein Baustellencontainer an der Windeberger Landstraße. Bisherigen Erkenntnissen zufolge parkten die Täter einen Radlader um, sodass sie an den Container gelangen konnten. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Containerinneren und entwendeten aus diesem Werkzeug darunter eine benzinbetrieben Trennschleifer. Der Wert des erlangten Beuteguts wird auf mehr als eintausend Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 50 Euro.

Die Beamten der Polizeistation im Unstrut-Hainich-Kreis sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0220961

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

