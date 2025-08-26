Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe in Mehrfamilienhaus - hoher Beuteschaden entstanden - Bad Langensalza

Nordhausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Kloppstockstraße drangen Unbekannte widerrechtlich ein und öffneten gewaltsam mehrere Keller. Aus dem Inneren wurden neben verschiedenen Elektrowerkzeugen auch drei Pedelecs und ein Zelt entwendet. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf etwa 15000 Euro. Der Sachschaden fiel indes deutlich geringer aus.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza suchte und sicherten vor Ort Spuren. Hinweise zur Tat und den Tätern werden unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0221571

