Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Erneuter Diebstahl durch falsche Handwerker

Oldenburg (ots)

Nachdem die Polizei bereits gestern über zwei Fälle berichtet hatte, in denen falsche Handwerker sich Zutritt zu Wohnungen verschafft und Diebesgut erbeutet hatten, ereignete sich am gestrigen Morgen ein weiterer ähnlicher Vorfall.

Gegen 9:30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann an einer Wohnung in der Quendelstraße in Oldenburg. Unter dem Vorwand, den Wasserdruck überprüfen zu müssen, verschaffte sich der Täter Zugang zum Haus. Gemeinsam mit dem Geschädigten begab er sich ins Badezimmer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat vermutlich ein zweiter Täter unbemerkt das Haus und durchsuchte die Wohnräume.

Erst nachdem der angebliche Handwerker das Haus verlassen hatte, stellte der Bewohner fest, dass eine Bargeldsumme im unteren fünfstelligen Bereich entwendet worden war.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, untersetzte Figur, etwa 170 bis 175 cm groß, dunkelblonde Haare, 50 bis 60 Jahre alt, bekleidet mit unauffälliger Kleidung.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor dieser Masche und rät, keine fremden Personen ins Haus zu lassen. Im Zweifel sollte immer die Polizei gerufen werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-7904115 in Verbindung zu setzen.(784294)

