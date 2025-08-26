Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flüchtige Mopedfahrer gestellt

Arten (ots)

Auf dem Kyffhäuserradweg stellt am Montagabend gegen 19.15 Uhr Beamte der Polizeistation Artern zwei Kraftradfahrer fest, die den Radweg zwischen arten und Schönfeld verbotswidrig befuhren. Die Polizisten entschlossen sich die Männer einer Kontrolle zu unterziehen. Diese versuchten sie sich mit dem Beschleunigen der Kleinkrafträder auf die maximale Geschwindigkeit zu entziehen. Hierbei kamen beide Mopedfahrer von der Fahrbahn ab und traten die Flucht zu Fuß an, konnte jedoch durch die nacheilenden Beamten gestellt werden. Bei der Kontrolle der beiden 18-jährigen Männer stellte sich heraus, dass diese keine Fahrerlaubnis besaßen und vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Blutproben wurden von den Männern entnommen, um die Konzentration der Betäubungsmittel im Blut nachzuweisen. Beide nicht versicherten Kleinkrafträder wurden polizeilich sichergestellt.

