Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer in Kolonne stürzen - zwei Verletzte

Bodenrode-Westhausen (ots)

Zwei leicht verletzte Mopedfahrer sind die Folge einer Kolonnenfahrt von mehreren Kleinkrafträdern am Montagabend auf der Kreisstraße 229, zwischen Bodenrode und Geisleden. Derzeit ist bekannt, dass ein vorausfahrender 15-Jähriger seine Fahrt verlangsamte und ein nachfolgender 15-Jähriger auffuhr. Beide Mopedfahrer kamen zu Fall und verletzten sich. Die Fahrer kamen in ein Klinikum zur medizinischen Behandlung. An den Kleinkrafträdern entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld nahmen die Ermittlungen zum Verkehrsunfall auf.

