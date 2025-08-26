Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Einbruch in Rohbau
Papenburg (ots)
Zwischen Samstag, 23.08.2025, 15:00 Uhr, und Montag, 25.08.2025, 12:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Rohbau in der Straße "Hoek" in Papenburg. Die Täter hebelten die Hauseingangstür auf und entwendeten aus dem Gebäude diverses Arbeitsmaterial sowie Werkzeuge. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.
