Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Rohbau

Papenburg (ots)

Zwischen Samstag, 23.08.2025, 15:00 Uhr, und Montag, 25.08.2025, 12:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Rohbau in der Straße "Hoek" in Papenburg. Die Täter hebelten die Hauseingangstür auf und entwendeten aus dem Gebäude diverses Arbeitsmaterial sowie Werkzeuge. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

