POL-EL: Papenburg - Einbruch in Rohbau

Haselünne (ots) - Zwischen Freitag, 22.08.2025, 12:30 Uhr, und Montag, 25.08.2025, 06:45 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Lingener Straße in Haselünne zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Baustellencontainer. Aus diesem entwendeten sie mehrere hochwertige Werkzeuge. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum ...

