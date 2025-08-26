Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Kindergarten

Meppen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 23.08.2025, 12:00 Uhr, und Montag, 25.08.2025, 07:00 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in der Arnold-Blanke-Straße in Meppen. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten so in den Innenbereich. Im weiteren Verlauf wurden sämtliche Räume betreten sowie zahlreiche Schränke durchwühlt. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 entgegen.

