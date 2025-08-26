Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum/A31 - Steinwurf von Brücke auf die A31 - Polizei sucht Zeugen

Walchum/A31 (ots)

Am Montagnachmittag (25.08.2025, gegen 16:40 Uhr) wurde von der Brücke am Bischofsweg in Walchum mehrere Steine auf die A31 in Fahrtrichtung Süden geworfen. Nach ersten Hinweisen könnte dabei ein Sattelzug mit Auflieger getroffen worden sein. Zum Glück kam es bislang zu keinem bekannten Unfall.

Zeugen berichteten außerdem, dass sich in unmittelbarer Nähe zwei Kinder oder Jugendliche aufgehalten haben. Ob diese für die Steinwürfe verantwortlich sind oder wichtige Hinweise geben können, ist derzeit unklar.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise: Wer etwas beobachtet hat oder sogar selbst betroffen war, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Lingen unter 05908/9348115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell