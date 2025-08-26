PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum/A31 - Steinwurf von Brücke auf die A31 - Polizei sucht Zeugen

Walchum/A31 (ots)

Am Montagnachmittag (25.08.2025, gegen 16:40 Uhr) wurde von der Brücke am Bischofsweg in Walchum mehrere Steine auf die A31 in Fahrtrichtung Süden geworfen. Nach ersten Hinweisen könnte dabei ein Sattelzug mit Auflieger getroffen worden sein. Zum Glück kam es bislang zu keinem bekannten Unfall.

Zeugen berichteten außerdem, dass sich in unmittelbarer Nähe zwei Kinder oder Jugendliche aufgehalten haben. Ob diese für die Steinwürfe verantwortlich sind oder wichtige Hinweise geben können, ist derzeit unklar.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise: Wer etwas beobachtet hat oder sogar selbst betroffen war, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Lingen unter 05908/9348115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 07:26

    POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Diebstahl aus Fahrzeug gesucht

    Haselünne (ots) - Am Montag zwischen 15:30 und 16:10 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem Mercedes Vito, der auf dem Parkplatz "Am Wasserturm" abgestellt war. Sie entwendeten dabei ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von Multipler Sklerose im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Haselünne bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 07:03

    POL-EL: Geeste - Schwerer Verkehrsunfall vor der Gebrüder-Grimm-Schule

    Geeste (ots) - Am Montagmittag kam es gegen 12:40 Uhr vor der Gebrüder-Grimm-Schule an der Teglinger Straße in Geeste zu einem tragischen Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Frau wollte mit ihrem Opel Adam den Parkplatz vor der Sporthalle verlassen. Beim langsamen Herausfahren übersah sie ein dreijähriges Mädchen, das sich unmittelbar vor dem Fahrzeug befand. Das ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 15:30

    POL-EL: Freren - Zuchtstuten auf Weide erheblich beeinträchtigt

    Freren (ots) - Zwischen dem 14. und 15. August verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einer eingezäunten Weide an der Geringhusener Straße. Dort wurden drei wertvolle Zuchtstuten erheblich beeinträchtigt. Bei einer der Stuten wurde die Mähne stark zurückgeschnitten, bei zwei weiteren die Schweife deutlich eingekürzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wählten die Täter gezielt Tiere aus, die diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren