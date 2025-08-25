Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zuchtstuten auf Weide erheblich beeinträchtigt

Freren (ots)

Zwischen dem 14. und 15. August verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einer eingezäunten Weide an der Geringhusener Straße. Dort wurden drei wertvolle Zuchtstuten erheblich beeinträchtigt.

Bei einer der Stuten wurde die Mähne stark zurückgeschnitten, bei zwei weiteren die Schweife deutlich eingekürzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wählten die Täter gezielt Tiere aus, die diese Manipulation am ehesten zuließen. Es handelt sich zugleich um Stuten von hohem Zuchtwert.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell