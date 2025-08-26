Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Schwerer Verkehrsunfall vor der Gebrüder-Grimm-Schule

Geeste (ots)

Am Montagmittag kam es gegen 12:40 Uhr vor der Gebrüder-Grimm-Schule an der Teglinger Straße in Geeste zu einem tragischen Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Frau wollte mit ihrem Opel Adam den Parkplatz vor der Sporthalle verlassen. Beim langsamen Herausfahren übersah sie ein dreijähriges Mädchen, das sich unmittelbar vor dem Fahrzeug befand.

Das Kind wurde von dem Wagen erfasst und lebensgefährlich verletzt. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde das Mädchen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Vorfall ereignete sich im Beisein mehrerer Schulkinder und hat die Schulgemeinschaft tief erschüttert. Viele stehen noch unter dem unmittelbaren Eindruck des Geschehens.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell