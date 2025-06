Konstanz (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, in einen in der Schneckenburgstraße am Bahnübergang abgestellten Imbisswagen einzubrechen. Der Unbekannte machte sich mit Gewalt an einer Tür am Heck des Fahrzeugs zu schaffen, gelangte jedoch nicht in den Innenraum. Der dabei verursachte Schaden dürfte trotzdem im Bereich ...

mehr