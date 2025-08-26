POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Diebstahl aus Fahrzeug gesucht

Freren (ots) - Zwischen dem 14. und 15. August verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einer eingezäunten Weide an der Geringhusener Straße. Dort wurden drei wertvolle Zuchtstuten erheblich beeinträchtigt. Bei einer der Stuten wurde die Mähne stark zurückgeschnitten, bei zwei weiteren die Schweife deutlich eingekürzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wählten die Täter gezielt Tiere aus, die diese ...

