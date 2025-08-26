Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Diebstahl aus Fahrzeug gesucht
Haselünne (ots)
Am Montag zwischen 15:30 und 16:10 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem Mercedes Vito, der auf dem Parkplatz "Am Wasserturm" abgestellt war. Sie entwendeten dabei ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von Multipler Sklerose im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Haselünne bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05961 958700 zu melden.
