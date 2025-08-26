PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Diebstahl aus Fahrzeug gesucht

Haselünne (ots)

Am Montag zwischen 15:30 und 16:10 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem Mercedes Vito, der auf dem Parkplatz "Am Wasserturm" abgestellt war. Sie entwendeten dabei ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von Multipler Sklerose im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Haselünne bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05961 958700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 26.08.2025 – 07:03

    POL-EL: Geeste - Schwerer Verkehrsunfall vor der Gebrüder-Grimm-Schule

    Geeste (ots) - Am Montagmittag kam es gegen 12:40 Uhr vor der Gebrüder-Grimm-Schule an der Teglinger Straße in Geeste zu einem tragischen Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Frau wollte mit ihrem Opel Adam den Parkplatz vor der Sporthalle verlassen. Beim langsamen Herausfahren übersah sie ein dreijähriges Mädchen, das sich unmittelbar vor dem Fahrzeug befand. Das ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 15:30

    POL-EL: Freren - Zuchtstuten auf Weide erheblich beeinträchtigt

    Freren (ots) - Zwischen dem 14. und 15. August verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einer eingezäunten Weide an der Geringhusener Straße. Dort wurden drei wertvolle Zuchtstuten erheblich beeinträchtigt. Bei einer der Stuten wurde die Mähne stark zurückgeschnitten, bei zwei weiteren die Schweife deutlich eingekürzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wählten die Täter gezielt Tiere aus, die diese ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 12:05

    POL-EL: Meppen - Einbruch in Kindertagesstätte

    Meppen (ots) - Zwischen Samstag, 23. August, 12:00 Uhr, und Montag, 25. August, 07:00 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte an der Arnold-Blanke-Straße in Meppen verschafft. Im Gebäude durchsuchten die Täter sämtliche Räume und Schränke. Über das Diebesgut und die Höhe des Schadens liegen bislang keine Angaben vor. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige ...

    mehr
