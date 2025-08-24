POL-ME: Zwei Kleinkrafträder aus Scheune entwendet - die Polizei ermittelt - 2508091

Polizei Mettmann

Velbert (ots)

In der Zeit von Freitagmittag, 22. August 2025, bis Samstagvormittag, 23. August 2025, haben bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gleich zwei Kleinkrafträder aus einer Scheune in Velbert-Neviges gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Samstagvormittag, 23. August 2025, stellte der Pächter einer Scheune an der Asbrucher Straße 91 fest, dass das Scheunentor mit massiver Gewalt aufgebrochen worden war.

Unbekannte Täterinnen oder Täter hatten aus der als Hobbyraum genutzten Scheune eine Kawasaki sowie ein Mofa der Marke Peugeot Streetfight entwendet. Bei der Kawasaki handelt es sich um eine Wettbewerbsmaschine, die aufgrund ihrer Bauart keine Straßenzulassung besitzt. Auch das Mofa verfügt über keine amtlichen Kennzeichen.

Zudem wurde diverses Werkzeug entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Feststellungen an der Scheune oder in der Umgebung gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell