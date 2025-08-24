POL-ME: Erneut Mülltonne durch Feuer beschädigt - 2508089

Polizei Mettmann

Monheim am Rhein (ots)

Am Samstagabend, 23. August 2025, wurde erneut eine Mülltonne durch einen Brandausbruch beschädigt. Die Polizei ermittelt in dieser Brandserie und bitte um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 22:30 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge Polizei und Feuerwehr, nachdem er einen Brandausbruch vor einem Mehrfamilienhaus am Berliner Ring bemerkt hatte. Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass vor dem Haus Nummer 24 eine Mülltonne in Brand stand, die auf einem mit einer Betonmauer umfriedeten Mülltonnenstellplatz stand.

Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehrkräfte konnten die weiteren dort abgestellten Mülltonnen entfernt und somit verhindert werden, dass auch sie durch das Feuer beschädigt wurden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf wenige hundert Euro und geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein. Ob ein Zusammenhang zu weiteren Mülltonnenbränden in der Gegend besteht (wir berichteten unter anderem hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6092785), ist Gegenstand aktueller intensiver Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges am Berliner Ring beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

