Polizei Mettmann

POL-ME: Spezialeinsatzkräfte nahmen Randalierer fest - 2508087

Langenfeld (ots)

In Langenfeld haben am Donnerstagmittag, 21. August 2025, Spezialeinsatzkräfte der Polizei einen 44-jährigen Randalierer festgenommen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12:45 Uhr wurde die Polizei wegen eines Randalierers in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Richrather Straße alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, verbarrikadierte sich der 44-jährige Türke in seiner Wohnung. Weil die Polizistinnen und Polizisten von einer starken Eigengefährdung des Mannes ausgingen und nicht ausschließen konnten, dass er in seiner Wohnung Zugriff auf gefährliche Gegenstände hatte, forderten sie Verstärkung durch Spezialeinsatzkräfte an.

Diese konnten den 44-Jährigen kurze Zeit später festnehmen. Hierbei wurde der Langenfelder leicht verletzt. Der Mann wurde in einem Rettungswagen behandelt und anschließend auf Anordnung des Ordnungsamts zwangsweise nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz in eine entsprechende Klinik eingeliefert.

Während des Einsatzes wurden die Richrather Straße, Theodor-Heuss-Straße und Florastraße für den Personen- und Nahverkehr gesperrt.

