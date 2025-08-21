POL-ME: Polizei nimmt Ladendieb fest - 2508085

Polizei Mettmann

Velbert (ots)

Am Mittwoch, 20. August 2025, kam es zu einem Ladendiebstahl bei einem Lebensmitteleinzelhandel in Velbert. Die Polizei konnten den Tatverdächtigen stellen und vorläufig festnehmen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14 Uhr löste ein junger Mann im Ausgangsbereich eines Lebensmitteleinzelhandels an der Friedrichstraße einen Alarm aus, weil er zuvor alkoholische Getränke entwendet hatte. Der Ladendetektiv sprach den Dieb an, der daraufhin flüchtete. Ein Mitarbeiter alarmierte die Polizei, die im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung den Tatverdächtigen stellen konnte. In einem Hinterhof in der Nähe des Geschäfts fanden die Einsatzkräfte außerdem die Tatbeute.

Der 22-jährige slowenische Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache nach Velbert gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

