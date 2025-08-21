Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2508084

Mettmann / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

In der Zeit von Dienstag, 19. August 2025, gegen 17 Uhr, bis Mittwoch, 20. August 2025, gegen 9:50 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Restaurant an der Breite Straße in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde ein Handy, ein Staubsauger und Alkohol gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Dienstag, 19. August 2025, gegen 19 Uhr, bis Mittwoch, 20. August 2025, gegen 9:45 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in einen Rohbau an der Düsseldorfer Straße in Langenfeld eingebrochen. Es wurden Werkzeuge und Kupferkabel gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell