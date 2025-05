Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt/Morsum: Brand eines Wintergartens in einer Ferienwohnung

Sylt/Morsum (ots)

Am Mittwochnachmittag (30.04.2025) gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Brandereignis in einem Ferienhauskomplex in Morsum. Brandbetroffen war hierbei der Wintergarten einer Ferienwohnung, in dem ein Möbelstück in Brand geraten war. Durch das schnelle Eingreifen der freiwilligen Feuerwehren Morsum und den Nachbarwehren Archsum und Tinnum konnte eine Brandausdehnung auf den Rest des Wohnhauses verhindert werden.

Bei dem Brand wurde die 56-jährige Bewohnerin der Ferienwohnung beim Versuch, das brennende Möbelstück ins Freie zu ziehen, leicht verletzt. Der Wintergarten wurde vollständig durch den Brand zerstört und die Wohnung ist durch die Rußeinlagerung vorerst nicht mehr bewohnbar.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Brandursächlich dürfte nach jetzigem Ermittlungsstand ein Feuerzeug gewesen sein, welches durch den Wärmestau im Wintergarten und die direkte Sonneneinstrahlung explodierte und das Möbelstück entzündet haben dürfte.

Die Polizei gibt folgende Warnhinweise zu Feuerzeugen und Hitzeeinwirkung:

- Grundsätzlich sind alle Gasfeuerzeuge robust, jedoch nur bis zu einem gewissen Grad hitzebeständig.

- Unter Sonneneinstrahlung oder bei anderen Wärmequellen dehnt sich das Gas aus und kann durch den damit steigenden Druck ab einer Temperatur von 50 Grad explodieren.

- Die 50-Grad-Marke kann leicht erreicht werden, wenn das Feuerzeug an Sommertagen in der Sonne liegt. Noch schneller wird die Schwelle in durch die Sonne aufgeheizten Autos oder Räumen erreicht.

- Durch die hohen Temperaturen kann das entsprechende Gasfeuerzeug explodieren und sich das ausweichende Gas entzünden.

