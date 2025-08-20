Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2508082

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In der Zeit von Donnerstag, 14. August 2025, gegen 12 Uhr, bis Dienstag, 19. August 2025, gegen 20 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Max-Planck-Straße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurden Schlüssel gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell