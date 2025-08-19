Polizei Mettmann

POL-ME: "Komm ins Team 110" - die Personalwerbung der Polizei informiert - 2508080

Kreis Mettmann (ots)

Sie haben das Abitur in der Tasche, den Kopf voller Ideen und Wünsche, doch noch keine Idee, wohin Sie das führen soll?

Gehen Sie Ihren ersten Schritt und informieren Sie sich über den Polizeiberuf. Wenn Sie einen Beruf suchen, der von Teamgeist, Gleichberechtigung und Engagement geprägt ist, so dass Ihr Beruf zur Berufung werden kann, sind Sie im "Team 110" genau richtig.

Egal ob im Streifendienst, bei der Kriminalpolizei oder sogar in einer Spezialeinheit - nach dem Bachelor-Studium zum Polizeikommissar / zur Polizeikommissarin haben Sie vielfältige Möglichkeiten bei der Polizei NRW. Wir helfen Ihnen, Ihr Potenzial voll zu entfalten. Starten Sie Ihre Karriere bei uns!

Voraussetzung für eine Bewerbung bei der Polizei NRW sind neben dem Abitur, der vollständigen Fachhochschulreife oder einem Abschluss einer beruflichen Aufstiegsfortbildung gemäß BBHZVO eine gute körperliche Fitness und Belastbarkeit. Außerdem sind Teamfähigkeit, Kontaktfreudigkeit und Verantwortungsbewusstsein gefragt.

Ausführliche Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen und zum Bewerbungsverfahren sind auf der Webseite www.genau-mein-fall.de zu finden.

Ansprechpartnerin für alle Fragen zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren bei der Kreispolizeibehörde Mettmann ist unsere Einstellungsberaterin Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann (Tel.: 02104/ 982-2222). Die Einstellungsberaterin ist auch per E-Mail unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de zu erreichen.

Persönlich können Sie Frau Rehmann auch am Sonntag, 31. August 2025, auf dem Blaulichttag in Wülfrath antreffen. In der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr ist sie mit einem eigenen Stand der Personalwerbung dort vertreten und freut sich auf Ihre Fragen!

