POL-ME: Ladendieb verletzt Angestellte und flieht unerkannt - 2508078

Langenfeld (ots)

Am Montagnachmittag, 18. August 2025, hat ein Ladendieb gleich drei Angestellte eines Lebensmittelgeschäftes in Langenfeld nach dem Diebstahl von Modeschmuck angegriffen und verletzt. Der Mann floh anschließend unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:15 Uhr beobachtete eine Ladendetektivin eines Lebensmittelgeschäftes an der Rheindorfer Straße einen Kunden, der mehrere Schmuckstücke entwendete. Als sie ihn nach dem Kassenbereich ansprach und in das angrenzende Büro bat, griff der Dieb die 62-Jährige unvermittelt an. Er schlug die Frau sowie zwei ebenfalls anwesende Angestellte. Anschließend floh der Mann durch den Verkaufsbereich und verließ diesen in unbekannte Richtung durch eine Notausgangstür.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten den Räuber trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Der circa 25 bis 30 Jahre alte Täter mit athletischer Figur und kurzen dunklen Haaren trug ein schwarzes T-Shirt mit einem weißen Aufdruck auf dem Rücken sowie eine kurze schwarze Sporthose mit einem weißen Aufdruck auf den Oberschenkeln sowie eine Sonnenbrille. Er hatte ein nordafrikanisches Erscheinungsbild.

Die glücklicherweise nur leicht verletzten Angestellten wurden durch alarmierte Rettungskräfte erstmedizinisch versorgt.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und fragt:

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zur Flucht des Täters machen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

