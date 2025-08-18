POL-ME: Dachstuhlbrand: Polizei ermittelt - 2508069

Polizei Mettmann

Am Sonntagnachmittag, 17. August 2025, kam es zu einem Dachstuhlbrand eines Doppelhauses in Velbert. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Wie die Feuerwehr der Stadt Velbert bereits berichtet hatte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/6098392), wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei gegen 15:15 Uhr zum Brand eines Dachstuhls an der Straße "Zur Dalbeck" gerufen. Bei ihrem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung am Dach des Hauses und Flammen im Bereich der Terrasse fest.

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr unter Einsatz einer Drohne zur Brandherdermittlung konnte nicht verhindern, dass ein erheblicher Schaden entstand. Die Bewohnerin und der Bewohner wurden leicht verletzt und von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach eigenen Angaben hatte der 64-jährige Bewohner zuvor beabsichtigt, seinen Kohlegrill mit einem Föhn schneller zum Brennen zu bringen. Nachdem er diesen anschließend unbeaufsichtigt in der Nähe des Grills abgelegt hatte, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein und weist ausdrücklich darauf hin, das Feuer beim Grillen sicher und nur unter Aufsicht zu entfachen und von Spiritus oder einem Föhn zum Anzünden abzusehen.

Beide Haushälften sind nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf 330.000 Euro geschätzt.

