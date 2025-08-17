FW-Velbert: Dachstuhlbrand und mehrere Paralleleinsätze

Feuerwehr Velbert

Dachstuhlbrand und mehrere Paralleleinsätze

Velbert

Am Sonntag, den 17.08.2025, wurde die Feuerwehr Velbert in den Nachmittagsstunden zu einem Dachstuhlbrand in die Straße "Zur Dalbeck" in Velbert-Mitte alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte auf der Rückseite einer Doppelhaushälfte eine Dachterrasse. Das Feuer hatte bereits auf Teile des Daches übergegriffen.

Die Bewohner hatten sich bereits ins Freie gerettet und wurden umgehend rettungsdienstlich versorgt.

Das Feuer wurde sofort durch einen Trupp von der Gebäuderückseite bekämpft. Ein weiterer Trupp ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. An der Gebäudefront wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht.

Trotz der schnellen Maßnahmen griff das Feuer weiter auf das Dach über. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb die Bevölkerung über die NINA-Warn-App informiert wurde.

Die Einsatzkräfte führten die Brandbekämpfung im Inneren des Gebäudes fort. Zeitgleich begann ein Trupp über die Drehleiter mit der Demontage von Dachpfannen und Teilen der Dachverkleidung. Mit hohem Aufwand konnten so das Feuer und zahlreiche Glutnester abgelöscht werden.

Unterstützt wurden die Löscharbeiten durch die Drohnengruppe der Feuerwehr Velbert. Durch die Luftaufklärung konnten gezielte Löschmaßnahmen durchgeführt werden.

Die durch Brandrauch und Ruß kontaminierten Einsatzkräfte wurden durch die Hygienekomponente der Feuerwehr Velbert entkleidet und dekontaminiert.

Ebenfalls vor Ort war die Unterstützungseinheit der Feuerwehr Velbert zur Versorgung der Einsatzkräfte.

Aufgrund der Schäden am Gebäude sowie des Eindringens von Löschwasser in das benachbarte Haus sind beide Gebäude vorerst nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohner kamen bei Angehörigen oder Bekannten unter bzw. wurden durch das Ordnungsamt Velbert untergebracht.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind derzeit noch unklar.

Parallel wurde der Grundschutz an der Hauptwache durch einen ehrenamtlichen Löschzug sichergestellt. Während der Einsatz "Zur Dalbeck" noch lief, mussten dieser sowie weitere ehrenamtliche Löschzüge zu mehreren Paralleleinsätzen ausrücken: zu einem Kleinfeuer in Velbert-Langenberg, brennendem Unterholz am Panoramaradweg sowie zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in Velbert-Mitte.

Insgesamt waren am Sonntagnachmittag im Einsatz: die hauptamtliche Wache, alle ehrenamtlichen Löschzüge aus Velbert-Mitte, -Langenberg und -Neviges, der Rettungsdienst der Stadt Velbert, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) aus Mettmann und Ratingen, die Drohneneinheit, die Unterstützungseinheit sowie die Versorgungseinheit der Feuerwehr Velbert, außerdem die Stadtwerke Velbert, die Polizei Velbert und das Ordnungsamt Velbert.

