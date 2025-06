Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Lagerhalle brennt in voller Ausdehnung

Velbert

Am Samstag, den 14.06.2025, wurde die Feuerwehr Velbert in den Morgenstunden zu einem Lagerhallenbrand auf der Neustraße in Velbert-Tönisheide alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war eine massive Rauchsäule sichtbar.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand eine Lagerhalle auf einem Firmengelände in Vollbrand. Personen befanden sich nicht im Gebäude.

Umgehend wurden mehrere Abschnitte zur Brandbekämpfung gebildet.

So wurde unter anderem eine Riegelstellung zu einer angrenzenden Lagerstätte eingerichtet. Das Feuer wurde massiv mit einem Wasserwerfer von einem Tanklöschfahrzeug sowie über eine Drehleiter bekämpft. Rückseitig, vom Panoramaradweg aus, konnte ein Übergreifen auf den Böschungsbereich verhindert werden.

Ein Bereitstellungsraum für nachrückende Kräfte wurde am Gerätehaus auf der Hochstraße eingerichtet. Durch die Versorgungseinheit der Feuerwehr Velbert wurde die Versorgung an der Einsatzstelle sichergestellt.

Zur Steigerung der Effektivität der Löschmaßnahmen wurde der Einsatz durch die Drohneneinheit der Feuerwehr Velbert begleitet.

Zur Dekontamination der eingesetzten Kräfte kam das Hygienekonzept der Feuerwehr zum Einsatz.

Im Verlauf des Einsatzes wurden die Löschmaßnahmen auf den vorderen Bereich der Halle reduziert und das Gebäude mithilfe von Schaummittel geflutet.

Da nicht alle Bereiche der Halle zugänglich waren, wurde ein Fachberater des THW mit technischem Gerät und Mannschaft zur Unterstützung alarmiert.

Beratend hinzugezogen wurden zudem die Stadtwerke Velbert, die Technischen Betriebe Velbert sowie das Umweltamt.

Die Polizei sperrte die Neustraße sowie den betroffenen Bereich des Panoramaradwegs.

Die Maßnahmen dauern noch bis in den Nachmittag an.

Im Einsatz waren Kräfte aus allen Stadtteilen Velberts sowie ein Löschzug der Feuerwehr Ratingen. Ebenso waren der Leiter der Feuerwehr, Manuel Schoch, der Kreisbrandmeister Torsten Schams und der Dezernent für das Dezernat IV, Christian Draeger, vor Ort.

Zur Brandursache kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch unklar.

