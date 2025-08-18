Polizei Mettmann

POL-ME: Hochwertige Werkzeuge aus Feuerwehrauto entwendet - die Polizei ermittelt - 2508075

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Montag, 18. August 2025, entwendeten bisher unbekannte Täterinnen oder Täter aus einem Feuerwehrauto hochwertige Hydraulikwerkzeuge. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 6:10 Uhr stellte ein Zugangsberechtigter der Feuerwehrwache an der Lindberghstraße fest, dass ein Rolltor der Fahrzeughalle aufgebrochen worden war.

Erste Ermittlungen der alarmierten Einsatzkräfte der Polizei ergaben, dass bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in der Zeit von 0:15 Uhr bis 6:10 Uhr gewaltsam durch das Rolltor in die Halle eingedrungen waren. Augenscheinlich zielgerichtet entwendeten sie anschließend aus einem Löschfahrzeug gleich zwei hochwertige Hydraulikwerkzeuge mit einem Gesamtwert von circa 40.000 Euro sowie mehrere Akkus und flohen anschließend unerkannt.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Feuerwache verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell