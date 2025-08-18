Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Raub auf 63-Jährigen: Polizei bittet um Hinweise - 2508071

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

In Haan haben zwei noch unbekannte Männer am Freitagabend, 15. August 2025, in der Nähe des Bahnhofs versucht einen 63-jährigen Mann auszurauben und ihn leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Der Haaner war gegen 23 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs. In Höhe der Jägerstraße kamen ihm zwei unbekannte Männer entgegen, die ihn aufforderten, ihnen Geld auszuhändigen. Als der 63-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, schlugen und traten sie ihn. Als er sich wehrte, flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Haaner alarmierte die Polizei, die im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Die beiden Täter werden beschrieben als:

- männlich - ungefähr 25 Jahre alt - normal groß - europäisches Erscheinungsbild - sprachen akzentfrei Deutsch

Der 63-jährige wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung und vorsätzlicher einfacher Körperverletzung eingeleitet und fragt:

Wer hat die Tat an der Bahnhofstraße / Jägerstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter 02129 9328-6480 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell