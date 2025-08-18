PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Raub auf 63-Jährigen: Polizei bittet um Hinweise - 2508071

POL-ME: Versuchter Raub auf 63-Jährigen: Polizei bittet um Hinweise - 2508071
  • Bild-Infos
  • Download

Haan (ots)

In Haan haben zwei noch unbekannte Männer am Freitagabend, 15. August 2025, in der Nähe des Bahnhofs versucht einen 63-jährigen Mann auszurauben und ihn leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Der Haaner war gegen 23 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs. In Höhe der Jägerstraße kamen ihm zwei unbekannte Männer entgegen, die ihn aufforderten, ihnen Geld auszuhändigen. Als der 63-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, schlugen und traten sie ihn. Als er sich wehrte, flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Haaner alarmierte die Polizei, die im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Die beiden Täter werden beschrieben als:

   - männlich
   - ungefähr 25 Jahre alt
   - normal groß
   - europäisches Erscheinungsbild
   - sprachen akzentfrei Deutsch

Der 63-jährige wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung und vorsätzlicher einfacher Körperverletzung eingeleitet und fragt:

Wer hat die Tat an der Bahnhofstraße / Jägerstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter 02129 9328-6480 entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren