POL-ME: Holzbank in Brand gesetzt: Polizei bittet um Hinweise - 2508068
Hilden (ots)
Am Sonntagmorgen, 17. August 2025, brannte in Hilden eine Holzbank. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde und ermittelt.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 8 Uhr meldete eine Zeugin den Brand einer Holzbank unter einer Laube an der Straße "An den Gölden" in Höhe der Hausnummer 40. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, allerdings wurde die Sitzbank durch den Brand vollständig zerstört. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.
Die Polizei fragt:
Wer hat zur angegebenen Zeit An den Gölden etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter 02103 898-6410 entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell