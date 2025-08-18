Polizei Mettmann

POL-ME: Holzbank in Brand gesetzt: Polizei bittet um Hinweise - 2508068

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

Am Sonntagmorgen, 17. August 2025, brannte in Hilden eine Holzbank. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde und ermittelt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 8 Uhr meldete eine Zeugin den Brand einer Holzbank unter einer Laube an der Straße "An den Gölden" in Höhe der Hausnummer 40. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, allerdings wurde die Sitzbank durch den Brand vollständig zerstört. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur angegebenen Zeit An den Gölden etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter 02103 898-6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell