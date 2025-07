Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit Verletzten

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag, gegen 11.30 Uhr, befuhr der 83-jährige Fahrradfahrer in Saalburg-Ebersdorf die Straße vom Bellevue kommend in Richtung Bad Lobenstein. Aus unbekanntem Grund fuhr er nach rechts in einen Zaun und kam zu Fall. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

In Hirschberg kam es gegen 15.00 Uhr ebenfalls zu einem Unfall unter Beteiligung eines Radfahrers. Der 32-Jährige befuhr die Fr.-Fröbelstraße und stürzte als er auf den Gehweg wechseln wollte. Durch den Sturz zog er sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

