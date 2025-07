Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Remptendorf (ots)

Am Samstag, gegen 13.45 Uhr, befuhr der 39-jährige Fahrer eines Motorrades die Kreisstraße von Thimmerdorf kommend in Richtung Lückenmühle. Ca. 800 Meter vor dem Ortseingangsschild Lückenmühle stieß er mit dem mit dem Anhänger eines vorrausfahrenden Traktors zusammen. Dieser wollte nach links abbiegen, was der Kradfahrer offenbar zu spät wahrnahm. Tragischer Weise zog sich der 39-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Bis 19.30 Uhr kam es im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

