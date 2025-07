Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrüche und Diebstähle aus Wohnhäusern

Saale-Orla-Kreis (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, den 18.07.2025, 15:55 bis 22:45 Uhr kam es in den Ortschaften Saalburg-Ebersdorf, Remptendorf, Gefell und Zollgrün zu Diebstählen aus Wohnhäusern und auch zu Einbrüchen, sowie versuchten Einbrüchen in Wohnhäuser. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. In zwei der fünf Fälle sprachen zwei männliche Personen die Hausbewohner an und fragten nach einer Ferienwohnung. Während die Hausbewohner durch eine Person in Gespräche verwickelt wurden und abgelenkt waren, entwendete die zweite Person Bargeld. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Wer wurde ebenfalls auf eine gleichgelagerte Art und Weise angesprochen? Wem sind im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise zu den gesuchten Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663-4310 entgegen.

