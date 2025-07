Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ranis (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag, den 20.07.2025 im Zeitraum 00:00-05:45 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Gullideckel im Bereich der August-Bebel-Straße in Ranis ausgehebelt. Die Strafanzeige wurde durch die Polizeiinspektion Saale-Orla unter dem Aktenzeichen 0187163/2025 aufgenommen. Zu den Tätern wird atuell ermittelt. Wer Hinweise zum Sachverhalt machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell