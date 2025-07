Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Oettersdorf (ots)

Am Sonntag, den 20.07.2025 gegen 19:20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter weißer Kleinwagen, ähnlich einem VW Polo oder Opel Corsa die Schleizer Straße in Oettersdorf aus Richtung L3002 kommend. Der unbekannte Pkw kollidierte vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit einem Straßenschild "Schleizer Straße". Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Ortsmitte fort. Wer kann Angaben zu dem weißen Kleinwagen machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter dem Aktenzeichen 0187432/2025 entgegen.

