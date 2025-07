LPI-SLF: Mitsubishi-Fahrer unter Drogeneinfluss

Saalfeld (ots) - Im Rahmen durchgeführter Verkehrskontrollen am Wochenende wurden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen 2 Fahrzeugführer eingeleitet. Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Saalfeld einen Pkw im Saalfelder Ortsteil Gorndorf. Ein mit dem Fahrzeugführer durchgeführter Drogentest verlief positiv. Am frühen Samstagmorgen führten Beamte der Polizei Saalfeld in Döschnitz eine ...

mehr